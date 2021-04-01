До 16 апреля в Киеве запрещены плановые госпитализации

Усиления карантина в столице с 5 по 16 апреля в государственных и коммунальных медицинских учреждениях будут запрещены плановые госпитализации, однако в КГГА перечислили ряд исключений для получения медицинской помощи.

Источник: протокол заседания постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций

Детали: Исключения составляют:

Женщины с осложнением беременности и родов;

Медицинская помощь беременным, роженицам и новорожденным;

Лечение пациентов с онкологическими и пульмонологическими заболеваниями;

Паллиативная помощь в стационарах;

Проведение других неотложных мер по госпитализаций, если есть угроза жизни и здоровью.

Кроме того, в учреждениях национального уровня, расположенных в столице, запрещается проведение плановых госпитализаций, кроме оказания высокоспециализированной помощи по жизненно важными показами.

Что предшествовало: С 5 апреля в столице не будут работать школы и детские сады, а в общественном транспорте необходимо будет использовать специальные пропуска.