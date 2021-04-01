Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

До 16 апреля в Киеве запрещены плановые госпитализации

Четверг, 1 апреля 2021, 18:10

Усиления карантина в столице с 5 по 16 апреля в государственных и коммунальных медицинских учреждениях будут запрещены плановые госпитализации, однако в КГГА перечислили ряд исключений для получения медицинской помощи.

Источник: протокол заседания постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций

Детали: Исключения составляют:

  • Женщины с осложнением беременности и родов;
  • Медицинская помощь беременным, роженицам и новорожденным;
  • Лечение пациентов с онкологическими и пульмонологическими заболеваниями;
  • Паллиативная помощь в стационарах;
  • Проведение других неотложных мер по госпитализаций, если есть угроза жизни и здоровью.

Кроме того, в учреждениях национального уровня, расположенных в столице, запрещается проведение плановых госпитализаций, кроме оказания высокоспециализированной помощи по жизненно важными показами.

Что предшествовало: С 5 апреля в столице не будут работать школы и детские сады, а в общественном транспорте необходимо будет использовать специальные пропуска.

Украинская правда
Темы: карантинКиевмедицина


powered by lun.ua
Главное сегодня

В Киевсовете объяснили, как воспользоваться транспортом в локдаун

На 87-м осталось посчитать 10%: разрыв между Вирастюком и Шевченко меньше тысячи

Новый обстрел возле Шумов: оккупанты ранили бойца

Стрельба в Броварах: будут судить 15 участников

Зеленский: Мы не останавливаемся и договариваемся о перемирии

Россия готовит масштабные провокации и может ввести боевиков вглубь Украины – разведка

Все новости...
карантин
В КГГА поручили разработать порядок выдачи пропусков для транспорта
Карантин в столице могут продлить и после 16 апреля – КГГА
Наличие пропусков в столичное метро будет проверять полиция
Последние новости
19:08
ЕС осудил незаконный призыв России в Крыму
19:03
1 апреляПутина прокатят по Украине
18:58
Госбюджет за первый квартал перевыполнили на 5,7%
18:56
В Киевсовете объяснили, как воспользоваться транспортом в локдаун
18:54
На 87-м осталось посчитать 10%: разрыв между Вирастюком и Шевченко меньше тысячи
18:41
Культурные деятели требуют от Зеленского защитить новые украинские культурные институции
18:32
Тихановская ждет от Украины большего давления на Лукашенко
18:25
Новый обстрел возле Шумов: оккупанты ранили бойца
18:18
Стрельба в Броварах: будут судить 15 участников
18:10
До 16 апреля в Киеве запрещены плановые госпитализации
Все новости...