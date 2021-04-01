До 16 апреля в Киеве запрещены плановые госпитализации
Четверг, 1 апреля 2021, 18:10
Усиления карантина в столице с 5 по 16 апреля в государственных и коммунальных медицинских учреждениях будут запрещены плановые госпитализации, однако в КГГА перечислили ряд исключений для получения медицинской помощи.
Источник: протокол заседания постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций
Детали: Исключения составляют:
- Женщины с осложнением беременности и родов;
- Медицинская помощь беременным, роженицам и новорожденным;
- Лечение пациентов с онкологическими и пульмонологическими заболеваниями;
- Паллиативная помощь в стационарах;
- Проведение других неотложных мер по госпитализаций, если есть угроза жизни и здоровью.
Кроме того, в учреждениях национального уровня, расположенных в столице, запрещается проведение плановых госпитализаций, кроме оказания высокоспециализированной помощи по жизненно важными показами.
Что предшествовало: С 5 апреля в столице не будут работать школы и детские сады, а в общественном транспорте необходимо будет использовать специальные пропуска.
Украинская правда