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До 16 апреля в Киеве запрещены плановые госпитализации

Четверг, 1 апреля 2021, 18:10
До 16 апреля в Киеве запрещены плановые госпитализации

Усиления карантина в столице с 5 по 16 апреля в государственных и коммунальных медицинских учреждениях будут запрещены плановые госпитализации, однако в КГГА перечислили ряд исключений для получения медицинской помощи.

Источник: протокол заседания постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций

Детали: Исключения составляют:

  • Женщины с осложнением беременности и родов;
  • Медицинская помощь беременным, роженицам и новорожденным;
  • Лечение пациентов с онкологическими и пульмонологическими заболеваниями;
  • Паллиативная помощь в стационарах;
  • Проведение других неотложных мер по госпитализаций, если есть угроза жизни и здоровью.

Кроме того, в учреждениях национального уровня, расположенных в столице, запрещается проведение плановых госпитализаций, кроме оказания высокоспециализированной помощи по жизненно важными показами.

Что предшествовало: С 5 апреля в столице не будут работать школы и детские сады, а в общественном транспорте необходимо будет использовать специальные пропуска.

Украинская правда

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Темы: карантинКиевмедицина
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