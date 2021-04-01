Стрельба в Броварах: будут судить 15 участников

В суд направлено обвинительное заключение в уголовном производстве в отношении 15 участников банды, которая принимала участие в выяснении отношений вокруг попыток перераспределения маршрутов междугородного пассажирского сообщения в Броварах Киевской области.

Источник: пресс-служба Киевской областной прокуратуры

Детали: Следствие по этому производству завершено, обвинительное заключение направлено в суд для рассмотрения по существу.

Дословно: Установлено, что в мае прошлого года местные предприниматели, которые занимаются пассажирскими перевозками, обратились к криминальному авторитету по прозвищу "Веха" или "Журавль", за плечами которого несколько судимостей за совершение серии жестоких насильственных преступлений, с просьбой за денежное вознаграждение решить вопрос об устранении, в любой способ, конкуренции в осуществлении маршрутных перевозок на направлении Бровары - метро Лесная, Киев.

"Веха", имея преступный опыт и авторитет в криминальной среде, организовал вооруженную группу - банду, члены которой 29 мая прошлого года совершили стрельбу с нелегальными перевозчиками из Винницкой области".

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