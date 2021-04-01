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Тихановская ждет от Украины большего давления на Лукашенко

Четверг, 1 апреля 2021, 18:32

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская ждет более жесткой позиции со стороны официального Киева для давления на режим Лукашенко.

Об этом она рассказала в интервью "Европейской правде" в Вильнюсе.

"Со стороны официальной Украины нам хотелось бы больше решительных заявлений, более жесткой позиции и какой-то финансовой изоляции Беларуси, потому что это очень важный момент давления на режим", - сказала Тихановская.

"Мы хотим убедить официальную Украину... Не то чтобы убедить - хотим донести нашу точку зрения: чтобы режим рухнул, чтобы заставить его начать общение с белорусами, нужно максимальное давление - политическое, экономическое. Украина в этом вопросе может сделать очень много", - добавила она.

Тихановская поблагодарила Украину за поддержку белорусов, в частности, за прием тех людей, которые были вынуждены покинуть страну.

"Для нас это очень важно. Украина играет существенную роль в жизни Беларуси, и мы знаем о наших добрососедских отношениях. Но если украинское правительство, украинцы в целом будут громче высказываться о Беларуси, мы будем очень благодарны. Пожалуйста, держите Беларусь на повестке дня", - отметила белорусская оппозиционерка.

Она также добавила, что планирует визит в Украину, но пока не получила приглашение от украинского правительства.

"Мы получили приглашение от парламента Украины. Со стороны правительства официального приглашения не было", - рассказала она.

Напомним, в интервью Тихановская заверила, что Крым - украинский, и она готова повторить это во время визита в Киев.

Читайте интервью полностью: Тихановская о Майдане, Путине и Крыме. Украинское интервью лидера белорусских протестов

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