ЕС осудил незаконный призыв России в Крыму

В Европейском Союзе назвали нарушением международного права очередной призыв в РФ во временно оккупированном Крыму.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря ЕС по внешним делам и политике безопасности Набилы Массрали, сообщает "Европейская правда".

"Сегодня Российская Федерация начала очередную призывную кампанию в незаконно аннексированной Автономной Республике Крым и городе Севастополе для привлечения жителей полуострова в Вооруженные силы Российской Федерации. Это еще одно нарушение международного гуманитарного права", - заявила Массрали.

По ее словам, Россия подчиняется международному праву и обязана обеспечивать защиту прав человека на полуострове.

Пресс-секретарь подчеркнула, что ЕС не признает и не будет признавать незаконную аннексию Автономной Республики Крым и города Севастополя.

"Европейский Союз призывает Россию прекратить все нарушения международного права на Крымском полуострове. Европейский Союз твердо поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ", - подчеркивается в заявлении.