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Послы G7 обсудили с руководством "Укроборонпрома" реформу концерна

Четверг, 1 апреля 2021, 20:01

Послы стран "Группы семи" на встрече с гендиректором "Укроборонпрома" Юрием Гусевым обсудили реформу концерна и оборонно-промышленного комплекса в целом.

Об этом говорится в заявлении послов в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Сегодня на встрече с гендиректором государственного концерна "Укроборонпром" Юрием Гусевым послы G7 получили информацию о прогрессе в корпоратизации концерна и ходе реформ оборонно-промышленного комплекса в целом. Реформированный "Укроборонпром" может помочь безопасности и процветанию", - говорится в сообщении.

Послы подчеркнули, что законодательство и правительственные решения относительно будущего "Укроборонпрома" должны обеспечить своевременную корпоратизации и совершенствования корпоративного управления концерна соответствии с руководящими принципами ОЭСР.

Реформа "Укроборонпрома" фактически начата 21 декабря 2020 года подписанием приказа о корпоратизации концерна, напоминает "Экономическая правда".

В результате трансформации в холдинг "Оборонительные системы Украины" планируется включить 65 предприятий.

Предприятия "Укроборонпрома", которые попали в перечень и передаются, или не совершали финансово-хозяйственной деятельности, или были убыточными и имели неудовлетворительные экономические показатели.

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