Новости 1 апреля: реакция США на обострение на Донбассе, ситуация на округе №87

Войска США пришли в полную боеготовность из-за событий на Донбассе, "Слуга народа" Тищенко бушевал на 87 округе, где баллотируется Вирастюк, — актуальные новости 1 апреля.

О реакции США на обострение на Донбассе

Европейское командование вооруженных сил США привело войска в боевую готовность самого высокого уровня после того, как оккупанты на Донбассе нарушили режим прекращения огня и убили четырех украинских военных, и Россия начала стягивать войска к границе с Украиной.

Атташе по вопросам обороны США, Канады, Великобритании пообщались с министром обороны Украины Андреем Тараном и его заместителями Анатолием Петренко и Александром Полищуком.

По информации ГУР МО Украины, Российская Федерация завершает подготовку комплекса мероприятий, цель которого побуждения нашего государства на военный ответ на враждебные действия оккупантов на линии соприкосновения сторон на востоке Украины.

В то же время Зеленский заявляет, что Украина продолжит стремиться к прекращению огня на востоке.

О ситуации на округе №87

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко, который приехал с группой нардепов на 87-й округ, цеплялся к журналистам и к кандидату в нардепы от "За майбутнє" Александру Шевченко, добился его удаления из окружкома.

Вскоре помещение окружной избирательной комиссии № 87 в Надворной на Франковщине окружили спецназовцы.

В округе №87 уже посчитано почти 90% бюллетеней, лидерами гонки является представитель "Слуги народа" Василий Вирастюк и Александр Шевченко с "За будущее", между ними разница составляет менее 900 голосов.

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