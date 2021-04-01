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В Брюсселе полиция разгоняет тысячи людей, пришедших на фейковый концерт в парке

Четверг, 1 апреля 2021, 22:53

Несколько сотен полицейских приняли участие в разгоне тысяч человек, которые в нарушение коронавирусных ограничений пришли на концерт в парке Bois de la Cambre, который на самом деле оказался фейковым.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTBF.

Полиция объявила о своем повышенном присутствии в одном из крупнейших парков бельгийской столицы 1 и 2 апреля после анонимного объявления через Facebook о фестивале, названномавторами анонса "La Boum" и якобы организованном всемирно известными ди-джеями. В мероприятии согласились принять участие 18 000 человек, более 50 000 проявили заинтересованность.

"Будьте осторожны, полиция очистит территорию, все люди будут оштрафованы" - такие объявления звучали в парке вскоре после 17.00. В это время толпа на поляне становилась все более компактной, наперекор санитарным мерам физического дистанцирования и ношения масок.

Полицейские, как пешком, так и верхом на лошадях, пытались разогнать толпу, однако сотни людей все еще остаются в парке. Некоторые из них бросали в полицейских петарды и бутылки, толпа скандировала "Свобода" и оскорбления в адрес полиции.

В соцсетях распространяют фотографии задержаний на месте происшествия. Также есть пострадавшие, по крайней мере со стороны полиции.

На место происшествия подогнали водомет, полиция также получает поддержку с воздуха в виде беспилотников и вертолета.

По оценкам правоохранителей, в парке собралось около 5000 человек.

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