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Противостояние в Мьянме: погибли более 40 детей

Пятница, 2 апреля 2021, 03:13

По сообщению правозащитной организации "Спаси детей", в результате протестов в Мьянме жертвами стали, по меньшей мере, 43 детей.

Источник: ВВС, отчет правозащитной организации "Спаси детей"

Детали: В организации заявили, что страна Юго-Восточной Азии оказалась в "ужасной ситуации", ведь самой молодой жертве, о которой известно, было всего 6 лет.

По данным правозащитников, нескольких из этих детей убили в их домах.

В общем, местная мониторинговая группа насчитывает, по меньшей мере, 536 убитых за время противостояний.

Предыстория:

  • Военные 1 февраля захватили власть в Мьянме и задержали лидера страны, лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи и других лидеров государства. 14 февраля в крупные города Мьянмы заехали колонны бронетехники и грузовиков с военными.
  • Более 100 человек погибли в субботу в результате силового подавления протестов в Мьянме, таким образом 27 марта стало самым кровавым днем с начала противостояния между гражданами и захватившими власть военными.
  • По состоянию на 30 марта количество погибших протестующих в Мьянме достигло по меньшей мере 500 человек.
  • Спецпосланница генсекретаря ООН в Мьянме Кристин Шранер-Бургенер предупредила, что в Мьянме, где произошел госпереворот, возрастает вероятность гражданской войны.

Темы: митингидетиубийство


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