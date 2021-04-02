Противостояние в Мьянме: погибли более 40 детей

По сообщению правозащитной организации "Спаси детей", в результате протестов в Мьянме жертвами стали, по меньшей мере, 43 детей.

Источник: ВВС, отчет правозащитной организации "Спаси детей"

Детали: В организации заявили, что страна Юго-Восточной Азии оказалась в "ужасной ситуации", ведь самой молодой жертве, о которой известно, было всего 6 лет.

По данным правозащитников, нескольких из этих детей убили в их домах.

В общем, местная мониторинговая группа насчитывает, по меньшей мере, 536 убитых за время противостояний.

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