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180 тысяч доз российского "Спутника V" получат Молдова и Приднестровье

Пятница, 2 апреля 2021, 04:25

Молдова и непризнанная Приднестровская Молдавская республика получат партию в 180 тыс. доз российской вакцины "Спутник V".

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на председателя Партии социалистов Молдовы, экс-президента Игоря Додона и лидера Приднестровья Вадима Красносельского.

Детали: По их словам, договоренность об этом была достигнута в результате встреч с заместителем главы администрации президента РФ Дмитрием Козаком.

Додон в четверг вечером сообщил, что руководство РФ приняло решение предоставить Кишиневу партию вакцины "Спутник V" в качестве гуманитарной помощи. Часть этой партии предназначена для Приднестровского региона.

По его сообщению, Россия предоставит Молдове 180 тыс. доз вакцины Sputnik-V, включая 60 тыс. доз для Приднестровского региона.

Также Додон сообщил, что проинформировал российских партнеров о готовности молдавской стороны закупить в срочном порядке еще партию вакцины "Спутник V" в рамках процедуры госзакупок, начатой правительством Молдовы.

В свою очередь Красносельский сообщил, что на встрече с Козаком "достигнута принципиальная договоренность" о поставке в Приднестровье 62 тыс. доз вакцины "Спутник V". По его словам, первая партия в 42 тыс. доз прибудет в Приднестровье в апреле, еще 20 тыс. – в мае.

Красносельский добавил, что это будут бесплатные поставки, но Приднестровье готово покупать российскую вакцину, "дальнейшие поставки будут обсуждаться в рабочем порядке".

Предыстория:

  • РФ планировала поставить в Бразилию 150 млн доз "Спутника V", но госрегулятор страны вернул запрос бразильской фармкомпании Uniao Quimica, объяснив это тем, что российский препарат не соответствует необходимым критериям.
  • В Еврокомиссии удивлены, что РФ предлагает всем "Спутник V", не вакцинувавшы свой народ.
  • В конце февраля в Молдове зарегистрировали российскую вакцину против коронавируса "Спутник V".
  • Президент Молдовы Майя Санду 30 марта сообщила, что страна получит 100 620 доз вакцины Pfizer/BioNTech через платформу COVAX до конца июля.

Темы: МолдоваРосcиявакцинациякоронавирус


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