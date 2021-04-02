В списке кандидатов на судью ЕСПЧ от Украины – депутат "Слуги", экс-омбудсмен и правозащитники

Для участия в конкурсе по отбору кандидатов для избрания судьей Европейского суда по правам человека от Украины подали документы 15 претендентов.

Как сообщает "Европейская правда", список кандидатов опубликован на сайте Офиса президента.

Среди претендентов на должность народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Мережко. Он возглавляет комитет Верховной Рады по вопросам внешней политики, он также вице-президент ПАСЕ от Украины. Именно ПАСЕ в итоге выбирает судью из 3 кандидатов, отобранных на уровне государства.

Также на пост претендуют бывшая уполномоченная по правам человека, бывшая правительственная уполномоченная по делам Европейского суда по правам человека Валерия Лутковская.

В списке кандидатов есть и известные правозащитники - Николай Гнатовский, который три срока подряд с 2015 по 2021 год возглавлял Комитет Совета Европы по предотвращению пыток, и юрист Сергей Заяц.

Среди кандидатов также судья Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда Аркадий Бущенко.

Список может быть обновлен в случае поступления документов, представленных по почте в срок для представления документов, определенный конкурсной комиссией в объявлении о проведении конкурса.

Напомним, в апреле 2019 года ОАСК остановил проведение конкурса на избрание судьей Европейского суда по правам человека от Украины.

В июне 2019 года президент Владимир Зеленский объявил новый конкурс на отбор кандидатур судей от Украины в ЕСПЧ.

В июле комиссия для проведения конкурса по отбору кандидатов для избрания судьей ЕСПЧ от Украины определила имена трех кандидатов, но Киев так и не передал список в Страсбург.

В ЕСПЧ работают 47 судей – по одному от каждого члена Совета Европы. В апреле 2019-го истек срок полномочий судьи от Украины в Страсбурге Анны Юдковской. Ее полномочия продлеваются автоматически до избрания следующего судьи.

По правилам Совета Европы Украина должна подать в Страсбург три кандидатуры, из которых ПАСЕ выбирает того, кто станет судьей.