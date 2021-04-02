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Закрытые парки и комендантский час: в Молдове назвали правила на период чрезвычайного положения

Пятница, 2 апреля 2021, 11:19

В правительстве Молдовы объявили список ограничений, которые будут действовать в период чрезвычайного положения, введенного в связи с эпидемией коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

На период чрезвычайного положения закрывают парки, леса, спортивные и детские площадки.

В Кишиневе и Бельцах - крупнейших городах - с 3 апреля вводится комендантский час с 23:00 до 05:00. В это время нельзя будет находиться за пределами своих квартир или дворов, кроме лиц, которые идут на работу или с работы, из аэропорта или автовокзала (или встречают близких), в аптеку или для получения медицинской помощи. При этом с собой нужно иметь справку от работодателя или пояснительную записку.

На всей территории страны люди, которые выходят на улицу, обязаны иметь с собой удостоверение личности.

Компаниям, кроме промышленных предприятий и предприятий сферы услуг, разрешено приглашать в офис до 30% сотрудников.

Встречи и собрания должны продолжаться не более часа и в помещении с не менее 4 м² площади на каждого присутствующего.

Школы и вузы в населенных пунктах с показателями заражения за последние 14 дней более 100 на 100 000 населения должны будут перейти на дистанционное обучение, но детсады не закрываются.

Запрещено торжественное празднование свадеб и других подобных событий.

На период чрезвычайного положения запрещаются любые демонстрации, протесты и другие массовые мероприятия.

Поставщикам коммунальных услуг временно запретили начислять пеню за несвоевременную оплату, как и отключать должников-частных лиц от услуг.

Напомним, 31 марта парламент по предложению правительства поддержал введение чрезвычайного положения до 30 мая в связи с эпидемической ситуацией.

Президент Молдовы Мая Санду заявила, что считает введение чрезвычайного положения в Молдове попыткой предотвратить роспуск парламента и досрочные выборы.

Темы: Молдовакоронавирускарантин


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