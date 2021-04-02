В Карпатах выпало до 15 сантиметров снега

По состоянию на 2 апреля в Карпатах выпало до 15 см мокрого снега.

Источник: Facebook-страница снеголавинной ситуации в Карпатах, Черногорский горный поисково-спасательный пост

Дословно: "По состоянию на 08:00, 02.04.2021 на г. Поп Иван Черногорский облачно, туман (видимостю до 50 м), температура воздуха -1°С, ветер северо 11 м/с. За ночь выпало до 15 см мокрого снега".

Детали: По данным снеголавинной станции по состоянию на 2 апреля, на снеголавинном посту Драгобрат: температура воздуха 4,6°С, дождь, гроза. Высота снежного покрова составляет 151 см.

На станции Пожежевская высота снежного покрова 73-160 см, а на станции Плай - 42-77 см снега.