Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Карпатах выпало до 15 сантиметров снега

Пятница, 2 апреля 2021, 12:08

По состоянию на 2 апреля в Карпатах выпало до 15 см мокрого снега.

Источник: Facebook-страница снеголавинной ситуации в Карпатах, Черногорский горный поисково-спасательный пост

Дословно: "По состоянию на 08:00, 02.04.2021 на г. Поп Иван Черногорский облачно, туман (видимостю до 50 м), температура воздуха -1°С, ветер северо 11 м/с. За ночь выпало до 15 см мокрого снега".

Детали: По данным снеголавинной станции по состоянию на 2 апреля, на снеголавинном посту Драгобрат: температура воздуха 4,6°С, дождь, гроза. Высота снежного покрова составляет 151 см.

На станции Пожежевская высота снежного покрова 73-160 см, а на станции Плай - 42-77 см снега.

 

Украинская правда
Темы: Карпатыпогода


powered by lun.ua
Главное сегодня

Пограничники готовы "встретить" российского комика, который собрался на гастроли в Украину

В Киеве наихудшая ситуация со свободными местами для больных COVID

обновлено от 08:59Уже на двух участках 87 округа выборы признали недействительными

Под 20 тысяч больных за сутки и 433 умерших – антирекорды COVID в Украине

Украина вернулась в 10-ку мировых лидеров по распространению коронавируса

Люди до 60 лет не должны получать вторую дозу вакцины AstraZeneca – немецкие эксперты

Все новости...
Карпаты
"Буковель" закрыли до конца марта, туристам предлагают альтернативу
Из-за вспышки COVID-19 "Буковель" закрывает кафе и рестораны
В ОП назвали "Буковель" и "иностранных туристов" причиной вспышки COVID-19 на Прикарпатье
Последние новости
12:17
Премия имени Георгия Гонгадзе-2021 объявила трех номинантов
12:08
фотоВ Карпатах выпало до 15 сантиметров снега
11:54
Украинцы, обрабатывающие большие земельные участки, должны декларировать доходы – налоговая
11:33
Послы НАТО провели срочную встречу из-за наращивания Россией войск у границы Украины
11:33
Тупицкий проигнорировал суд по избрании ему меры пресечения
11:31
Курс валют на 2 апреля: межбанк, "черный" и наличный рынки
11:19
Закрытые парки и комендантский час: в Молдове назвали правила на период чрезвычайного положения
11:17
Степанов о комендантском часе: Мы никогда не вели таких разговоров
11:15
Украэрорух завершил год с 1,5-миллиардными убытками
11:03
Николаев усиливает карантин: транспорт по часам, школы – на дистанционном
Все новости...