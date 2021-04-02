Эксперты оценили на тройку с плюсом евроинтеграционную политику Украины в 2020 году, тогда как в 2019 году оценка составляла четыре с плюсом.

Об этом говорится в исследовании аналитического центра "Совет внешней политики "Украинская призма", пишет "Европейская правда".

По оценкам аналитиков, 2020 год с точки зрения политического диалога Украина-ЕС был неоднозначным.

"С одной стороны, поддержка евроинтеграционного вектора Украины среди чиновников остается постоянной. С другой - в практической плоскости произошло заметное торможение внедрения норм и стандартов ЕС на фоне ранее обещанных темпов. Особое беспокойство возникло в связи с конституционным кризисом, развернувшимся сразу после проведения местных выборов, и затягиванием реформы правоохранительных органов, в частности СБУ", - отмечают авторы исследования.

Они указывают на то, что согласно "Пульсу Соглашения", системы общего прогресса в реализации Плана мероприятий по выполнению Соглашения об ассоциации, в 2020 году Украина выполнила обязательства лишь на 30%, что является самым низким показателем за все годы имплементации соглашения.

Впрочем, отдельно взятые аспекты отношений с ЕС оценивают на четверку с плюсом (в 2019 году - на пятерку с минусом).

Положительным результатом года называют очный саммит Украина-ЕС в Брюсселе, несмотря на пандемию, и итоговое заявление по его итогам, в котором ЕС выражает неизменную поддержку суверенитета Украины и подтверждает намерение продолжать санкции против РФ, приветствует прогресс некоторых реформ.

Упоминают также договоренность правительства и парламента в конце года о законодательных приоритетах в сфере евроинтеграции, в частности по 30 законопроектам в сферах энергетики, транспорта, торговли, "зеленого курса" и т.д. и введении в ВРУ Дней ЕС, когда будут рассматриваться сугубо евроинтеграционные проекты; одобрение Кабмином около 20 документов, необходимых для реализации решений саммита Украина-ЕС и подготовки к заседанию Совета ассоциации.

Оценка политики осуществлялась по пяти индикаторам: наличие политического интереса, эффективность взаимодействия украинских институтов, стратегическое видение направления политики, конкретная деятельность в течение года и ее результаты.

Каждый из пяти индикаторов оценивался по шкале от 1 до 5 баллов, где 5 - максимальная оценка. Общая оценка определялась как среднее арифметическое баллов по всем индикаторам и выставлялась латинскими буквами (A, B, C, D, E) с арифметическими знаками действия (+/-) в зависимости от значения полученного показателя.