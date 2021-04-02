Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Эксперты оценили на четверку с плюсом сотрудничество Украины с ЕС в 2020 году

Пятница, 2 апреля 2021, 12:33
Эксперты оценили на четверку с плюсом сотрудничество Украины с ЕС в 2020 году

Эксперты оценили на четверку с плюсом сотрудничество Украины с ЕС в 2020 году, тогда как в 2019 году оценка составляла пять с минусом.

Об этом говорится в исследовании аналитического центра "Совет внешней политики "Украинская призма", пишет "Европейская правда".

По оценкам аналитиков, 2020 год с точки зрения политического диалога Украина-ЕС был неоднозначным.

"С одной стороны, поддержка евроинтеграционного вектора Украины среди чиновников остается постоянной. С другой - в практической плоскости произошло заметное торможение внедрения норм и стандартов ЕС на фоне ранее обещанных темпов. Особое беспокойство возникло в связи с конституционным кризисом, развернувшимся сразу после проведения местных выборов, и затягиванием реформы правоохранительных органов, в частности СБУ", - отмечают авторы исследования.

Они указывают на то, что согласно "Пульсу Соглашения", системы общего прогресса в реализации Плана мероприятий по выполнению Соглашения об ассоциации, в 2020 году Украина выполнила обязательства лишь на 30%, что является самым низким показателем за все годы имплементации соглашения.

Положительным результатом года называют очный саммит Украина-ЕС в Брюсселе, несмотря на пандемию, и итоговое заявление по его итогам, в котором ЕС выражает неизменную поддержку суверенитета Украины и подтверждает намерение продолжать санкции против РФ, приветствует прогресс некоторых реформ.

Упоминают также договоренность правительства и парламента в конце года о законодательных приоритетах в сфере евроинтеграции, в частности по 30 законопроектам в сферах энергетики, транспорта, торговли, "зеленого курса" и т.д. и введении в ВРУ Дней ЕС, когда будут рассматриваться сугубо евроинтеграционные проекты; одобрение Кабмином около 20 документов, необходимых для реализации решений саммита Украина-ЕС и подготовки к заседанию Совета ассоциации.

В то же время, весь евроинтеграционный блок получил оценку "три с плюсом". На такую общую оценку повлияли более низкие результаты по "Восточному партнерству" и Европейскому энергетическому сообществу, которые оценили на три и три с минусом соответственно.

Оценка политики осуществлялась по пяти индикаторам: наличие политического интереса, эффективность взаимодействия украинских институтов, стратегическое видение направления политики, конкретная деятельность в течение года и ее результаты.

Каждый из пяти индикаторов оценивался по шкале от 1 до 5 баллов, где 5 - максимальная оценка. Общая оценка определялась как среднее арифметическое баллов по всем индикаторам и выставлялась латинскими буквами (A, B, C, D, E) с арифметическими знаками действия (+/-) в зависимости от значения полученного показателя.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЕСУкраинаевроинтеграция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
ЕС
От Вильнюса до Вильнюса
Орбан: Венгрия не будет выполнять решение ЕС по мигрантам
Санкции со временем еще сильнее ударят по России – ЕС
Последние новости
17:53
фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"
17:37
"Укрнафта" запустила новую скважину с суточным дебитом более 50 тонн
17:28
картаУкраинцев призывают воздержаться от походов в Карпаты
17:20
Минюст инициировал конфискацию активов компании, связанной с букмекером 1xbet
17:12
ОП: Украина ожидает решения G7 о конфискации активов РФ
17:03
Тайная вечеря в поле и украшеный гирляндами танк: фото Рождества на передовой
16:57
видеоВ Мадриде состоялся забег Санта Клаусов
16:45
Сколько стоит приготовить оливье перед Новым годом: сравнение цен
16:34
Россияне попали уже по третьей базе с гуманитаркой в Херсоне
16:18
видеоПротестующие в Белграде начали блокаду движения
Все новости...
Реклама: