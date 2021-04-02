В Минздраве зафиксировали исторический максимум звонков в "скорую"

В настоящее время в Украине наблюдается исторический максимум обращений за экстренной медицинской помощью.

Источник: руководитель экспертной группы по вопросам оказания экстренной медпомощи департамента медуслуг Министерства здравоохранения Александр Данилюк в эфире YouTube-канала Doctor Bulavinova, Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Увеличение обращений за экстренной медпомощью мы видим в основном от пациентов с осложненным COVID-19, потому что, как правило, экстренная медпомощь не имеет таких резких скачков, кроме случаев острой гололедицы или плохих погодных условий, способствующих травматизму. По состоянию на сейчас у нас идет очень резкий рост нагрузки на систему экстренной медпомощи, поэтому пациенты становятся в очередь".

Детали: По словам Данилюка, по состоянию на 31 марта было зафиксировано 35 705 обращений по номеру 103 за экстренной медпомощью. На эти обращения было 16 823 выезда бригады экстренной медпомощи, проведено 5 025 госпитализаций.

"Похожая ситуация была в ноябре–начале декабря 2020 года, но сейчас она намного хуже", - сказал он.

Вместе с тем Данилюк отметил, что "при увеличении количества пациентов с COVID-19 проявляется тенденция увеличения количества обращений на 103, в том числе потому, что у людей возникает паника, и они звонят на 103 просто проконсультироваться, вместо звонка к семейному врачу".