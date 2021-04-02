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Суд во Франции в решении о последствиях аннексии применил российскую терминологию по Крыму

Пятница, 2 апреля 2021, 13:28

Апелляционный суд Парижа, который отменил решение инвестиционного арбитража по делу "Ощадбанк против России", сослался на "договор о присоединении" Крыма к России.

Об этом говорится в статье "Поражение, но не катастрофа для Украины: почему Россия выиграла арбитраж по Крыму" на сайте "Европейской правды"

Во втором параграфе решения суд лаконично описывает события 2014 года: "18 марта 2014 года Республика Крым была присоединена к Российской Федерации на условиях договора, заключенного в тот же день "О принятии Республики Крым в состав Российской Федерации и создании новых составных частей в пределах Российской Федерации".

Что такое "Республика Крым" и какие еще факты предшествовали "заключению договора", суд не объяснил. И хотя с точки зрения правовой аргументации судебного решения это не является определяющим (суд не рассматривал и не имел права рассматривать вопрос принадлежности Крыма), такие формулировки в решении, мягко говоря, возмущают.

Авторы статьи предполагают, что МИД Украины должен отреагировать на такую ​​некорректность. "Остается надеяться, что молчание МИД по этому поводу временное, и мы скоро услышим о жесткой реакции на такие фразы в официальном документе", - говорится в статье.

Основанием для отмены, как говорится в решении Апелляционного суда Парижа, стало неправильное установление арбитражем своей компетенции по рассмотрению дела. Украинская компания все еще имеет право обжаловать это решение в кассационном суде в течение двух месяцев, и она планирует это сделать.

Темы: КрыманнексияРосcиясуд


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