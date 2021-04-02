Украли 10 млн с помощью SIM-карт: киберполиция разоблачила группировку

С помощью перевыпуска SIM-карт злоумышленники обманули граждан, предварительно, на 10 миллионов гривен.

Источник: Нацполиция

Детали: Так, мошенники отдаленно перевыпускали финансовые номера, получая таким образом доступ к онлайн-банкингу граждан.

Речь идет о трех мужчин 32-36 лет. Киберполиции выяснила, что они покупали на хакерских форумах в DarkNet базы данных клиентов операторов мобильной связи и банковских учреждений. Указанные данные позволяли мужчинам перевыпускать SIM-карты и получать доступ к онлайн-банкингу пострадавших.

Деньги граждан мошенники выводили на счета подставных лиц.

Кроме того, персональная данные украинцев фигуранты в дальнейшем использовали для оформления онлайн-кредитов.

От действий злоумышленников пострадали более двухсот граждан. Сумма убытков может достигать 10 миллионов гривен.

Правоохранители уже провели 21 обыск по месту жительства фигурантов на Днепропетровщине, Полтавщине и в Киеве. На исследование направили изъятую компьютерную технику.

Производство расследуется по статье "Мошенничество". Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией.