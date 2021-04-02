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80 российских дипломатов в Италии занимаются шпионажем – СМИ

Пятница, 2 апреля 2021, 14:57

Треть российских дипломатов, аккредитованных в Италии, собирают секретную информацию для своей страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на La Repubblica.

По данным итальянской контрразведки Aisi, по меньшей мере 80 российских дипломатов в Италии работают на ГРУ, ФСБ, Службу внешней разведки. Это треть дипломатов РФ, аккредитованных в Италии.

Отмечается, что они занимаются вербовкой новых агентов и собирают секретную информацию.

Между тем двое российских дипломатов, завербовавших итальянца, Алексей Немудров и Дмитрий Остроухов уже улетели в Москву. Они получили приказ о депортации, спасшись от ареста благодаря дипломатическому иммунитету.

Италия решила выслать российских дипломатов после ареста итальянского военнослужащего Вальтера Биото по обвинению в передаче секретной информации России.

Он работал в Генеральном штабе. На карте памяти его мобильного телефона найдена 181 фотография секретных документов. Девять из них были классифицированы как строго секретные, а почти 50 - как "секреты НАТО".

Темы: ИталияРосcияшпионаж


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