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Боевики в Донецке объявили первый "призов в армию"

Пятница, 2 апреля 2021, 15:07
Фото агентства боевиков ДАН

Главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин объявил первый "призов на военную службу".

Источник: новостное агентство боевиков ДАН со ссылкой на "указ" Пушилина

Дословно указ: "Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2021 года призыв на военную службу граждан 1994-2003 годов рождения, не прибывающих в запасе и подлежащих в соответствии с законом… "О воинской обязанности и военной службе" призыву на военную службу"".

Детали: Согласно "указу", на прохождение службы в ряды так называемой Народной милиции на срок 6 месяцев должны направить 200 человек из числа призывников.

Также должны утвердить основной и резервный составы призывных комиссий районов, городов, а также районов в городах.

Местным властям боевиков совместно с Военным комиссариатом боевиков поручили провести мероприятия по призыву, а "Минздраву" – определить перечень медицинских учреждений для организации стационарного и амбулаторного обследования призывников.

Предыстория:

  • По информации главнокомандующего Вооруженных сил Руслана Хомчака, в последнее время под видом подготовки к предстоящим военным учениям "Запад 2021" Россия стягивают войска к границе с Украиной – в Брянскую и Воронежскую области РФ и в оккупированный Крым. 
  • В Кремле заявили, что имеют право перемещать войска в пределах страны.

Темы: Донбассвойнапризыв


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