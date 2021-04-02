Подрыв моста и убийство силовика: СБУ задержала главаря группы террористов

Служба безопасности Украины задержала в Днепропетровской области главаря террористической группы из ОРЛО, который воевал против Украины на Донбассе, а возглавляемая им группировка причастна к убийству сотрудника СБУ.

Источник: сайт спецслужбы, собеседник Украинской правды в СБУ

Детали: По данным следствия, житель временно оккупированного Славяносербского района в 2014 году присоединился к боевикам Луганщины. Он организовал и возглавил террористическую группу, которая принимала активное участие в боевых действиях против сил АТО.

По оперативной информации, злоумышленники совершали особо тяжкие преступления против мирного населения региона, в частности, незаконно лишали свободы людей для выкупа.

Как удалось узнать УП, в октябре 2014 года в с. Степное Славяносербского района Луганской области управляемая задержанным группировка убила сотрудника СБУ.

Также установлено, что боевик возглавлял блокпост на мосту через реку Северский Донец. Этот объект был затем взорван участниками НВФ, которым руководил подозреваемый.

Через некоторое время боевик решил покинуть террористическую группировку из-за конфликта с главарями и опасения за свою жизнь и вернулся на территорию, подконтрольную украинской власти.

Боевику уже сообщили о подозрении по уголовным статьям "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", "Диверсия" и "Создание террористической группы или террористической организации".

Предыстория: В марте 2015 года в результате взрыва во время боев был полностью разрушен мост через реку Северский Донец в Станице Луганской.