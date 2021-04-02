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В Киеве мужчина стрелял в охранника магазина: сделал замечание за отсутствие маски

Пятница, 2 апреля 2021, 16:03
В Киеве мужчина стрелял в охранника магазина: сделал замечание за отсутствие маски
Фото с Facebook прокуратуры

В столице задержали мужчину, стрелявшего в охранника магазина за замечание об отсутствии маски.

Источник: Киевская городская прокуратура

Дословно: "Мужчина зашел в магазин без защитной маски, в связи с чем охранник сделал ему замечание. Не желая соблюдать карантинные мероприятия, мужчина достал предмет, похожий на пистолет, и сделал 2 выстрела в охранника".

Детали: В результате этого охранник получил телесные повреждения в область головы и туловища.

Инцидент произошел в помещении магазина, расположенного в ТРЦ на проспекте Победы.

32-летнего злоумышленника задержали на месте события. Решается вопрос о сообщении правонарушителю о подозрении и избрании меры пресечения.

По данному факту открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК (хулиганские действия с применением оружия).

Украинская правда

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Темы: прокуратуракоронавирускарантин
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