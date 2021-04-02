Во Львове перед больницей выстроилась очередь "скорых" с больными на COVID-19
У львовской клинической больницы скорой сфотографировали очередь со "скорых", которые доставляли в больницу больных на коронавирус.
Источник: Facebook-страница депутата Львовского горсовета Евгения Бойко
Дословно: "Очередь со скорых с ковид-пациентами у больницы на Топольной Львов, 02.04.2021 год".
Детали: Сотрудник больницы Олег Самчук сообщил в соцсети, что сейчас в медучреждении 490 пациентов с COVID-19, 43 - в реанимации и 16 - на ИВЛ.
За предыдущие сутки наибольшее количество новых случаев заболевания зарегистрировано в Львовской области - 1668.
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Предыстория:
- Во Львове ввели усиленный карантин с 19 по 28 марта. Позже его продлили до 12 апреля.
- 24 марта комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС усилила карантин во Львове, запретив работу непродовольственных рынков.