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Во Львове перед больницей выстроилась очередь "скорых" с больными на COVID-19

Пятница, 2 апреля 2021, 16:32

У львовской клинической больницы скорой сфотографировали очередь со "скорых", которые доставляли в больницу больных на коронавирус.

Источник: Facebook-страница депутата Львовского горсовета Евгения Бойко

Дословно: "Очередь со скорых с ковид-пациентами у больницы на Топольной Львов, 02.04.2021 год".

Детали: Сотрудник больницы Олег Самчук сообщил в соцсети, что сейчас в медучреждении 490 пациентов с COVID-19, 43 - в реанимации и 16 - на ИВЛ.

За предыдущие сутки наибольшее количество новых случаев заболевания зарегистрировано в Львовской области - 1668.

 
фото Євгена Бойка

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Предыстория: 

Украинская правда
Темы: ЛьвовкоронавирусCovid-2019


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