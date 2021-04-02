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Стефанишина: пришло время НАТО начать подготовку к предоставлению Украине ПДЧ

Пятница, 2 апреля 2021, 16:54

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина считает, что в ходе нынешнего саммита лидеров НАТО Альянсу следует начать подготовку к предоставлению Украине Плана действий по членству (ПДЧ).

Об этом Стефанишина сказала в интервью ТСН.ua, сообщает "Европейская правда".

"В этом году на саммите лидеров стран-членов будет определяться десятилетняя стратегия развития Альянса. Думаю, пора наконец выполнить условия декларации Бухарестского саммита и, как минимум, дать инструкции соответствующим министрам начать подготовку к предоставлению Украине ПДЧ. А Украина еще больше готова к получению такого плана, чем это было в 2008 году", - сказала Стефанишина.

По ее словам, по результатам недавней встречи министров иностранных дел стран-членов Альянса в Брюсселе стало известно, что Украина точно будет в повестке дня саммита.

В то же время Стефанишина считает, что пока "слишком рано говорить о конкретном решении", ведь его принимают страны НАТО.

"Могу сказать несколько важных элементов. Первое - Украина готова к ПДЧ. Второе - мы сейчас работаем со всеми столицами, которые поддерживают и не поддерживают эту идею. Поэтому я считаю, если какое-то решение должно быть принято в ходе этого саммита, учитывая короткие сроки, то это задача министрам, как это предусмотрено декларацией Бухарестского саммита, начать работу над ПДЧ", - отметила вице-премьер.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский в феврале заявил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу о том, что получение Плана действий по членству в Альянсе является ближайшей целью Украины.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в феврале ответил президенту Зеленскому на его "очень простой вопрос", почему Украина еще не в НАТО.

Темы: НАТОУкраина


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