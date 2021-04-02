Тихановскую внесли в список причастных к терроризму в Беларуси
Комитет государственной безопасности Беларуси внес лидера оппозиции Светлану Тихановскую, члена президиума координационного совета белорусской оппозиции Павла Латушко и еще 15 человек в перечень лиц, причастных к террористической деятельности.
Источник: пресс-служба ведомства
Дословно: "Следственным управлением КГБ расследуется уголовное дело, возбужденное Генеральной прокуратурой Республики Беларусь в отношении участников инициативы BYPOL по факту организации 25.03.2021 актов терроризма в городах Борисове и Минске, совершенных гражданином Малейчуком В.А.
Установлено, что к противоправной деятельности указанной незарегистрированной организации причастны С. Тихановская, П. Латушко, а также 15 граждан Республики Беларусь, находящихся за рубежом.
В качестве обвиняемых по уголовному делу по ч.4 ст.16 и ч.3 ст.289 УК Республики Беларусь (акт терроризма, совершенный организованной группой) привлечены 18 лиц. Фигуранты объявлены в международный розыск.
Подготовлены документы об экстрадиции Тихановской, Латушко из Литвы и Польши соответственно.
Все фигуранты уголовного дела внесены в Перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности".
Предыстория: Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело за якобы подготовку акта терроризма против лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской и инициативы BYPOL.
Напомним:
- С августа 2020 года в Беларуси продолжаются массовые протесты против фальсификации результатов президентских выборов, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко, который руководит страной уже более 26 лет. Протестующие требуют проведения новых справедливых выборов, освобождения политических заключенных и ответственности за избиение и пытки мирных демонстрантов.
- В конце февраля Тихановська заявила, что считает, что самопровозглашенный президент страны Александр Лукашенко будет вынужден уйти в течение ближайших месяцев.