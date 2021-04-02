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Тихановскую внесли в список причастных к терроризму в Беларуси

Пятница, 2 апреля 2021, 17:58
Тихановскую внесли в список причастных к терроризму в Беларуси

Комитет государственной безопасности Беларуси внес лидера оппозиции Светлану Тихановскую, члена президиума координационного совета белорусской оппозиции Павла Латушко и еще 15 человек в перечень лиц, причастных к террористической деятельности.

Источник: пресс-служба КГБ Беларуси

Дословно: "Следственным управлением КГБ расследуется уголовное дело, возбужденное Генеральной прокуратурой Республики Беларусь в отношении участников инициативы BYPOL по факту организации 25.03.2021 актов терроризма в городах Борисове и Минске, совершенных гражданином Малейчуком В.А. 

Установлено, что к противоправной деятельности указанной незарегистрированной организации причастны С. Тихановская, П. Латушко, а также 15 граждан Республики Беларусь, находящихся за рубежом.

В качестве обвиняемых по уголовному делу по ч.4 ст.16 и ч.3 ст.289 УК Республики Беларусь (акт терроризма, совершенный организованной группой) привлечены 18 лиц. Фигуранты объявлены в международный розыск. 

Подготовлены документы об экстрадиции Тихановской, Латушко из Литвы и Польши соответственно. 

Все фигуранты уголовного дела внесены в Перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности".

Напомним: В интервью "Европейской правде" Тихановская заверила, что Крым - украинский, и она готова повторить это во время визита в Киев.

Читайте интервью полностью: Тихановская о Майдане, Путине и Крыме. Украинское интервью лидера белорусских протестов

Предыстория: Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело за якобы подготовку акта терроризма против лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской и инициативы BYPOL.

Украинская правда

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Темы: БеларусьТихановскаятеракт
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