Тихановскую внесли в список причастных к терроризму в Беларуси

Комитет государственной безопасности Беларуси внес лидера оппозиции Светлану Тихановскую, члена президиума координационного совета белорусской оппозиции Павла Латушко и еще 15 человек в перечень лиц, причастных к террористической деятельности.

Источник: пресс-служба ведомства

Дословно: "Следственным управлением КГБ расследуется уголовное дело, возбужденное Генеральной прокуратурой Республики Беларусь в отношении участников инициативы BYPOL по факту организации 25.03.2021 актов терроризма в городах Борисове и Минске, совершенных гражданином Малейчуком В.А.

Установлено, что к противоправной деятельности указанной незарегистрированной организации причастны С. Тихановская, П. Латушко, а также 15 граждан Республики Беларусь, находящихся за рубежом.

В качестве обвиняемых по уголовному делу по ч.4 ст.16 и ч.3 ст.289 УК Республики Беларусь (акт терроризма, совершенный организованной группой) привлечены 18 лиц. Фигуранты объявлены в международный розыск.

Подготовлены документы об экстрадиции Тихановской, Латушко из Литвы и Польши соответственно.

Все фигуранты уголовного дела внесены в Перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности".

Предыстория: Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело за якобы подготовку акта терроризма против лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской и инициативы BYPOL.

Напомним: