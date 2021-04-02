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Напряженная ситуация на Донбассе: 14 обстрелов и трое раненых за день

Пятница, 2 апреля 2021, 18:50
Напряженная ситуация на Донбассе: 14 обстрелов и трое раненых за день

В течение пятницы ситуация на Донбассе была довольно напряженной - боевики 14 раз открывали огонь по силам ООС и гражданской инфраструктуре. Вследствие обстрелов получили ранения двое бойцов Объединенных сил и одно гражданское лицо.

Источник: штаб операции Объединенных сил в Facebook

Дословно: "В результате вражеских обстрелов, двое украинских воинов получили ранения. Военнослужащим оперативно оказана необходимая медицинская помощь. На месте происшествия работают командование воинской части и представители ВСП".

Детали: С начала суток было зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ, из которых 13 обстрелов по позициям украинских защитников и 1 обстрел гражданской инфраструктуры города Красногоровка.

Недалеко от населенного пункта Золотое-4 российские оккупанты открывали огонь из минометов 82-го калибра, а у Светлодарска и Новотошковского враг использовал крупнокалиберные пулеметы и гранатометы различных систем.

Неподалеку от населенных пунктов Пищевик, Красногоровка и Гнутово противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а у поселка Опытное - еще и из противотанкового ракетного комплекса. Вблизи Водяного, что на Приазовье, вооруженные формирования Российской Федерации использовали противотанковые гранатометы.

В районе Красногоровки противник также совершил обстрел гражданской инфраструктуры, в результате чего гражданское лицо получило осколочное ранение. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение.

Предыстория: По состоянию на 12:00 пятницы в зоне ООС было зафиксировано 7 случаев нарушения режима прекращения огня боевиками. На тот момент ранение получил один украинский боец.

Украинская правда
Темы: ДонбассООСвойна
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