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В Европарламенте призвали Россию прекратить военные провокации и запугивание Украины

Пятница, 2 апреля 2021, 18:54

Депутаты Европейского парламента обратились к России и международного сообщества на фоне последнего напряжения на Донбассе.

Об этом говорится в совместном заявлении членов Европарламента о росте напряженности в связи с наращиванием Россией войск на Востоке Украины, сообщает "Европейская правда".

"Мы с большой тревогой наблюдаем за длительным наращиванием российских вооруженных сил и провокациями на Востоке Украины и вблизи Украины. Мы глубоко сожалеем из-за продолжающихся человеческих жертв и иного ущерба, который испытывает Украина", - сказано в заявлении.

Евродепутаты призвали к полному соблюдению "текста и духа" Минских договоренностей и согласованного режима тишины. Отдельно они обратились к России с требованием прекратить запугивать Украину.

"Мы призываем Россию предпринять активные шаги по снижению напряженности путем прекращения наращивания войск в и вблизи Украины, прекращению военных провокаций и запугивания в отношении Украины", - сказано в заявлении.

Члены Европарламента обратились к международному сообществу и лидеров демократических стран с призывом выразить обеспокоенность и решительное неодобрение действиями российских властей.

"Мы продолжим внимательно следить за ситуацией на Востоке Украины, чтобы снизить напряженность и в конце концов восстановить территориальную целостность Украины", - резюмировали евродепутаты.

Заявление поддержали 18 членов Европейского парламента из Литвы, Польши, Германии, Словакии, Латвии, Болгарии, Дании, Румынии, Эстонии и Франции.

Напомним, на фоне напряженности на Востоке Украины президент США Джо Байден 2 апреля провел первую телефонную беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В Белом доме заявили, что Байден подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом длительной агрессии России на Донбассе и в Крыму.

Темы: ЕвропарламентРосcия


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