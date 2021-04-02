Из-за взрыва газа в квартире пострадали 5 одесситов

В результате взрыва газа и пожара в многоквартирном доме пострадали 5 одесситов, еще 15 жителей пришлось эвакуировать.

Источник: сообщение ГСЧС, "Думская"

Детали: Инцидент произошел в доме на улице Хуторской, 6/3. Так, в квартире на втором этаже произошел взрыв газовоздушной смеси, который перерос в пожар.

По предварительным данным, пострадали 5 человек, из них трое - доставлены в больницу. Один человек находится в тяжелом состоянии. Вероятно речь идет о мужчине, которого взрывной волной выбросило из окна. О чем написал местное издание "Думская". Состояние еще двух пострадавших определяют как средней тяжести. Также после осмотра медиками два человека отказались от госпитализации.

Спасатели сообщили, что в доме частично разрушены перекрытия между вторым и третьим этажами. Также взрыв зацепил и лестничный марш.

Для ликвидации последствий пожара было привлечено 65 спасателей и 11 единиц техники. С помощью автолестницы удалось эвакуировать 15 человек.

По словам заместителя городского головы Одессы Дмитрия Жемана, жителей всего подъезда готовят к отселению.