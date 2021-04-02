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Черноморский флот в оккупированному Крыму отработает наступательные действия

Пятница, 2 апреля 2021, 20:02
Черноморский флот в оккупированному Крыму отработает наступательные действия

Оккупационные власти в Крыму решили проверить готовность военных сил Черноморского флота, который дислоцируется на украинском полуострове.

Источник: сообщение Минобороны РФ

Детали: Якобы речь идет о "контрольной проверке за зимний период учений". В рамках "учений" хотят проверить качество боевой подготовки и слаженность подразделений флота, состояние техники и военной дисциплины.

Так, корабельные группы, подразделения сухопутных войск, авиация и ПВО отработают задачи по наступлению и обороны.

Почему это важно: За последние несколько дней украинская власть неоднократно заявляла, что Россия перебрасывает войска к украинской границе. Речь идет об эскалации конфликта. Такого мнения придерживается и председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук, и министр обороны Андрей Таран, и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В Кремле же утверждают, что имеют право перебрасывать войска в пределах страны, как сами того хотят.

Напомним:

  • 30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак в Верховной Раде заявил, что Россия под видом подготовки к военным учениям "Запад 2021" стягивает войска к границе с Украиной: в Брянскую и Воронежскую области РФ и в оккупированный Крым. По его словам, вдоль российско-украинской границы и на оккупированных территориях Донбасса и Крыма находятся 28 батальонных тактических групп РФ.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КрымРосcияфлот
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