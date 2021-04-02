Порошенко о разговоре Зеленского с Байденом: "Вакцина" от российского агрессора

Пятый президент и лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко назвал разговор своего преемника Владимира Зеленским с американским лидером Джо Байденом очень своевременным и важным в условиях возможной эскалации российской агрессии.

Источник: Порошенко в Facebook

Прямая речь Порошенко: "Из своего опыта длительных бесед с Джо Байденом - от сложных до приятных - не сомневался, что как президент США он был, есть и всегда будет оставаться твердым и принципиальным в своей поддержке Украины.

Его контакт с президентом Зеленским - очень актуально. Российский агрессор не стесняется играть мышцами на наших границах. В Кремле продолжают разыгрывать карту украинской капитуляции. Путин увеличивает ставки и, видимо, рассчитывал на близкую победу.

Теперь, когда в игру вошел старый друг Украины, наиболее опытный и знающий в украинских делах глава Белого дома, украинский борьба получила столь необходимую и своевременную "вакцину" от российского агрессора.

А украинская власть - четкие и понятные сигналы относительно ожиданий на пути необходимых реформ. Прежде всего в сфере борьбы с коррупцией, верховенства права, настоящей судебной реформы, обеспечение демократического развития Украины на принципах политической конкуренции, а не инструментализации властных воздействий.

Трагический контекст первого телефонного разговора, связанный с тревожным развитием ситуации безопасности в противодействии российской агрессии, не подменяет большое значение контакта Вашингтона с Киевом на высшем уровне.

Впереди много работы, в которой ключевыми должны оставаться наши несокрушимые единство и солидарность!".

Что было раньше: Президент США Джозеф Байден провел первую телефонную беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В это же время президент страны-агрессора Владимир Путин позвонил Александру Лукашенко, с которым обсуждали внешние угрозы "с западного направления" и о взаимодействии в сфере пропаганды.

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