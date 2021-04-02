Порошенко о разговоре Зеленского с Байденом: "Вакцина" от российского агрессора
Пятый президент и лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко назвал разговор своего преемника Владимира Зеленским с американским лидером Джо Байденом очень своевременным и важным в условиях возможной эскалации российской агрессии.
Источник: Порошенко в Facebook
Прямая речь Порошенко: "Из своего опыта длительных бесед с Джо Байденом - от сложных до приятных - не сомневался, что как президент США он был, есть и всегда будет оставаться твердым и принципиальным в своей поддержке Украины.
Его контакт с президентом Зеленским - очень актуально. Российский агрессор не стесняется играть мышцами на наших границах. В Кремле продолжают разыгрывать карту украинской капитуляции. Путин увеличивает ставки и, видимо, рассчитывал на близкую победу.
Теперь, когда в игру вошел старый друг Украины, наиболее опытный и знающий в украинских делах глава Белого дома, украинский борьба получила столь необходимую и своевременную "вакцину" от российского агрессора.
А украинская власть - четкие и понятные сигналы относительно ожиданий на пути необходимых реформ. Прежде всего в сфере борьбы с коррупцией, верховенства права, настоящей судебной реформы, обеспечение демократического развития Украины на принципах политической конкуренции, а не инструментализации властных воздействий.
Трагический контекст первого телефонного разговора, связанный с тревожным развитием ситуации безопасности в противодействии российской агрессии, не подменяет большое значение контакта Вашингтона с Киевом на высшем уровне.
Впереди много работы, в которой ключевыми должны оставаться наши несокрушимые единство и солидарность!".
Что было раньше: Президент США Джозеф Байден провел первую телефонную беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
В это же время президент страны-агрессора Владимир Путин позвонил Александру Лукашенко, с которым обсуждали внешние угрозы "с западного направления" и о взаимодействии в сфере пропаганды.
Предыстория:
- Главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак сообщил, что под видом подготовки к предстоящим военным учениям "Запад 2021" Россия стягивает войска к границе с Украиной- в Брянскую и Воронежскую области РФ и в оккупированный Крым.
- 1 апреля СМИ сообщили, что Европейское командование вооруженных сил США привело войска в боевую готовностьсамого высокого уровня после того, как оккупанты на Донбассе нарушили режим прекращения огня и убили четырех украинских военных, и Россия начала стягивать войска к границе с Украиной.
- По информации украинских разведчиков, Россия готовит масштабные провокации и может ввести боевиков вглубь Украины.
- США пообещали "не оставлять Украину наедине" в случае эскалации российской агрессии.