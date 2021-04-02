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Зеленский заверил Байдена, что будет бороться с олигархами

Пятница, 2 апреля 2021, 20:50
Зеленский заверил Байдена, что будет бороться с олигархами

Президент Владимир Зеленский рассказал главе США Джо Байдену о реформах, которые внедряются в Украине, и заверил, что его политика направлена ​​на системную деолигархизацию.

Источник: Офис президента

Детали: В офисе Зеленского сообщают, что большое внимание в разговоре было уделено развитию демократий в обеих странах. Главы государств отметили, что установление и сохранение демократии - это сложная ежедневная работа.

Дословно ОП: "В этом контексте Джо Байден отметил, что восхищен лидерством Владимира Зеленского в превращении Украины в государство с прочными демократическими институтами".

Детали: Согласно офису Зеленского, в разговоре президенты также акцентировали внимание на важности борьбы с олигархатом. Зеленский отметил, что политика Украины направлена ​​на системную деолигархизацию.

Указано, что президент Украины подробно остановился на реформах, которые внедряются в Украине. В частности, отметил развитие независимой антикоррупционной инфраструктуры, сообщил о внедрении земельной реформы и реформы судопроизводства, а также реформировани Конституционного суда.

Также собеседники обсудили ситуацию на Донбассе и в Крыму и деоккупации полуострова. Президент Украины рассказал об инициативе саммита Крымской платформы и пригласил Байдена принять участие в первом саммите инициативы и посетить Украину в день ее Независимости.

Согласно сообщению ОП, президент США отметил, что с нетерпением ожидает визита в Украину.

Зеленский также указал, что конкретные шаги по приближению Украины к членству в НАТО пойдут на пользу всему Альянсу.

Указано, что Байден выразил поддержку прогрессу Украины в вопросе получения членства в НАТО.

Что предшествовало: 2 апреля президент США Джозеф Байден провел первую телефонную беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что разговор первых лиц длился около 50 минут. Ермак назвал его "хорошим".

Собеседник "Украинской правды" в дипломатических кругах также подтвердил, что разговор президентов не была обыденным, а вопросы, которые обсуждались были важными для обоих государств.

Пресс-служба Белого дома по итогам разговора сообщила, что Байден подчеркнул приверженность администрации оживлению стратегического партнерства между странами в поддержку плана Зеленского по борьбе с коррупцией и реализации программы реформ.

Украинская правда
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