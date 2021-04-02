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Капитолий США заблокировали из-за сообщений о выстрелах

Пятница, 2 апреля 2021, 20:58

Полиция заблокировала Капитолий США в пятницу днем ​​после сообщений о выстрелах в этом районе.

Об этом сообщает агентство Associated Press, пишет "Европейская правда".

Полиция заявила, что все здания Капитолия были заблокированы "из-за внешней угрозы безопасности". Сотрудникам приказали не входить в здания и не выходить из них.

Представитель правоохранительных органов на условиях анонимности сообщил, что офицеры отреагировали на сообщение о вероятной стрельбе на улице рядом с комплексом Капитолия.

Пока не ясно, есть ли раненые в результате инцидента.

NBC News сообщает, что инцидент связан с попыткой автомобиля врезаться в баррикаду у Капитолия США.

Напомним, Капитолий США находится под повышенной охраной после того, как сторонники Дональда Трампа 6 января прорвались в здание, что привело к эвакуации законодателей и 5 смертям, включая полицейского.

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