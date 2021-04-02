Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Новости 2 апреля: разговор Байдена с Зеленским, агрессия РФ

Пятница, 2 апреля 2021, 21:25

Байден поговорил с Зеленским, послы НАТО провели срочную встречу из-за наращивания Россией войск у границы Украины — актуальные новости 2 апреля.

О разговоре президентов США и Украины

Президент США Джозеф Байден провел первую телефонную беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским — он обсудил поддержку Украины на фоне агрессии РФ, вопросы реформ и эпидемии коронавируса.

Разговор длился около 50 минут.

Об эскалации

Послы стран-членов НАТО провели срочную встречу в Брюсселе, чтобы обсудить недавний всплеск насилия на Донбассе и скопление российских войск у украинских границ.

СНБО осуществляет круглосуточный мониторинг ситуации, связанной с эскалацией российской агрессии и разрабатывает различные сценарии реагирования на развитие событий.

У президента России считают, что ситуация на Донбассе "весьма пугающая" и традиционно обвиняют Украину в провокациях.

О телеграм-канале УП. Стрічка

Подписывайтесь на наш новостной телеграм-канал УП. Стрічка

Каждый день мы публикуем короткие и оперативные новости о том, что происходит в Украине и мире.

О других важных новостях

СНБО ввела санкции против топ-десятки украинской контрабанды.

На двух участках избирательного округа №87 в Ивано-Франковской области, где проигрывал кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк, выборы признали недействительными.

В результате мониторинга соблюдения профилактических и противоэпидемических мероприятий в Киеве ежедневно выявляют 50-80 нарушений, закрыли 2 столичных ресторана.

Столичные власти планируют выдать около 400 тысяч спецпропусков для работников критической инфраструктуры на общественный транспорт, который будет работать во время ограничений в специальном режиме.

"Британский" штамм стал причиной самых высоких показателей смертности и заражения в Украине, однако в стране обнаружили еще более агрессивную мутацию COVID-19 — так называемый "южноафриканский" штамм.

За сутки 1 апреля в Украине зафиксировали 19 893 новых случая COVID-19, госпитализировали 5 040 человек, умерли 433 больных, выздоровели 10 287 человек.

Темы: ЗеленскийБайден


powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 2 апреля: разговор Байдена с Зеленским, агрессия РФ

списокВ СНБО назвали топ-10 контрабандистов, против которых ввели санкции

Порошенко о разговоре Зеленского с Байденом: "Вакцина" от российского агрессора

Зеленский: Ввели санкции против топ-10 украинской контрабанды

Пока Байден разговаривал с Зеленским, Путин позвонил Лукашенко

Белый дом рассказал, о чем Байден говорил с Зеленским

Все новости...
Зеленский
Порошенко о разговоре Зеленского с Байденом: "Вакцина" от российского агрессора
Армия может дать отпор, но Украина выбрала дипломатический путь к миру – Зеленский
Зеленский: Ввели санкции против топ-10 украинской контрабанды
Последние новости
21:44
Ситуацию в сфере здравоохранения и вопрос вакцинации вынесут на СНБО - источник
21:37
фотоНаезд авто и выстрелы у Капитолия в США: ранены 3 человека, в том числе полицейские
21:25
Новости 2 апреля: разговор Байдена с Зеленским, агрессия РФ
21:13
"Ваше дело - труба": Зеленский пригрозил причастным к "диверсии" на стратегическом нефтепроводе
20:58
Капитолий США заблокировали из-за сообщений о выстрелах
20:50
Зеленский заверил Байдена, что будет бороться с олигархами
20:27
списокВ СНБО назвали топ-10 контрабандистов, против которых ввели санкции
20:20
Порошенко о разговоре Зеленского с Байденом: "Вакцина" от российского агрессора
20:02
Черноморский флот в оккупированному Крыму отработает наступательные действия
19:56
МВФ предупреждает о возможных протестах из-за роста неравенства, вызванного пандемией
Все новости...