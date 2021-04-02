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Новости 2 апреля: разговор Байдена с Зеленским, агрессия РФ

Пятница, 2 апреля 2021, 21:25
Новости 2 апреля: разговор Байдена с Зеленским, агрессия РФ

Байден поговорил с Зеленским, послы НАТО провели срочную встречу из-за наращивания Россией войск у границы Украины — актуальные новости 2 апреля.

О разговоре президентов США и Украины

Президент США Джозеф Байден провел первую телефонную беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским — он обсудил поддержку Украины на фоне агрессии РФ, вопросы реформ и эпидемии коронавируса.

Разговор длился около 50 минут.

Об эскалации

Послы стран-членов НАТО провели срочную встречу в Брюсселе, чтобы обсудить недавний всплеск насилия на Донбассе и скопление российских войск у украинских границ.

СНБО осуществляет круглосуточный мониторинг ситуации, связанной с эскалацией российской агрессии и разрабатывает различные сценарии реагирования на развитие событий.

У президента России считают, что ситуация на Донбассе "весьма пугающая" и традиционно обвиняют Украину в провокациях.

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Темы: ЗеленскийБайден
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