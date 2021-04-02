Украина обратилась к ООН относительно обострения на Донбассе
Украинская делегация сообщила Совету безопасности ООН об обострении на линии соприкосновения на востоке Украины и наращивание военного присутствия России вблизи границы.
Источник: миссия Украины в ООН в Twitter
Дословно: "Проинформировали партнеров-членов СБ ООН об обострении ситуации безопасности на Донбассе и наращивания военного присутствия РФ на оккупированных территориях и на границе с Украиной.
Ценим их поддержку, уверены, что совместные усилия и давление на Россию позволят прекратить военное нагнетания".
Что было раньше: Президент США Джозеф Байден провел первую телефонную беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
В это же время президент страны-агрессора Владимир Путин позвонил Александру Лукашенко, с которым обсуждали внешние угрозы "с западного направления" и о взаимодействии в сфере пропаганды.
Предыстория:
- Главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак сообщил, что под видом подготовки к предстоящим военным учениям "Запад 2021" Россия стягивает войска к границе с Украиной- в Брянскую и Воронежскую области РФ и в оккупированный Крым.
- 1 апреля СМИ сообщили, что Европейское командование вооруженных сил США привело войска в боевую готовность самого высокого уровня после того, как оккупанты на Донбассе нарушили режим прекращения огня и убили четырех украинских военных, и Россия начала стягивать войска к границе с Украиной.
- По информации украинских разведчиков, Россия готовит масштабные провокации и может ввести боевиков вглубь Украины.
- США пообещали "не оставлять Украину наедине" в случае эскалации российской агрессии.