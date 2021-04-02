Украина обратилась к ООН относительно обострения на Донбассе

Украинская делегация сообщила Совету безопасности ООН об обострении на линии соприкосновения на востоке Украины и наращивание военного присутствия России вблизи границы.

Источник: миссия Украины в ООН в Twitter

Дословно: "Проинформировали партнеров-членов СБ ООН об обострении ситуации безопасности на Донбассе и наращивания военного присутствия РФ на оккупированных территориях и на границе с Украиной.

Ценим их поддержку, уверены, что совместные усилия и давление на Россию позволят прекратить военное нагнетания".

Что было раньше: Президент США Джозеф Байден провел первую телефонную беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В это же время президент страны-агрессора Владимир Путин позвонил Александру Лукашенко, с которым обсуждали внешние угрозы "с западного направления" и о взаимодействии в сфере пропаганды.

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