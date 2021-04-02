Довыборы в Раду: на 20 участках пересчитают голоса

На 20 участках избирательного округа №87 в Ивано-Франковской области решили пересчитать бюллетени, а еще на 8 уже завершили.

Источник: ЦИК

Дословно: "ЦИК заменила уже 9 членов окружной избирательной комиссии. И пока она заработала.

По 20 УИК принято решение о повторном подсчете. По восьми избирательных участках перерасчет уже завершили. На других продолжают считать".

Детали: На вечер 2 апреля уже посчитали 92,3% голосов.

На первом месте остается представитель "Слуги народа" Василий Вирастюк с 31,3% поддержки. На 700 голосов от него отстает Александр Шевченко от "За будущее" - 29,8%.

Напомним: На двух участках 87 округа выборы признали недействительными.