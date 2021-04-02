Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Довыборы в Раду: на 20 участках пересчитают голоса

Пятница, 2 апреля 2021, 23:47
Довыборы в Раду: на 20 участках пересчитают голоса

На 20 участках избирательного округа №87 в Ивано-Франковской области решили пересчитать бюллетени, а еще на 8 уже завершили.

Источник: ЦИК

Дословно: "ЦИК заменила уже 9 членов окружной избирательной комиссии.  И пока она заработала.

По 20 УИК принято решение о повторном подсчете.  По восьми избирательных участках перерасчет уже завершили.  На других продолжают считать".

Детали: На вечер 2 апреля уже посчитали 92,3% голосов.

На первом месте остается представитель "Слуги народа" Василий Вирастюк с 31,3% поддержки. На 700 голосов от него отстает Александр Шевченко от "За будущее" - 29,8%.

 

Напомним: На двух участках 87 округа выборы признали недействительными.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЦИКИвано-Франковская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
ЦИК
Очевидная неочевидность: как Украина будет избирать парламент X созыва?
ЦИК признала новым нардепом от "Европейской солидарности" Никорак 
ЦИК не признал нардепами следующих в списке ОПЗЖ после Королевской и Волошина
Последние новости
17:53
фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"
17:37
"Укрнафта" запустила новую скважину с суточным дебитом более 50 тонн
17:28
картаУкраинцев призывают воздержаться от походов в Карпаты
17:20
Минюст инициировал конфискацию активов компании, связанной с букмекером 1xbet
17:12
ОП: Украина ожидает решения G7 о конфискации активов РФ
17:03
Тайная вечеря в поле и украшеный гирляндами танк: фото Рождества на передовой
16:57
видеоВ Мадриде состоялся забег Санта Клаусов
16:45
Сколько стоит приготовить оливье перед Новым годом: сравнение цен
16:34
Россияне попали уже по третьей базе с гуманитаркой в Херсоне
16:18
видеоПротестующие в Белграде начали блокаду движения
Все новости...
Реклама: