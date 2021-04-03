Первой дозой от COVID-19 в Украине вакцинировали почти 268 тысяч человек

За сутки 1 апреля в Украине против COVID-19 привили 19 097 человек, с начала кампании по вакцинации первую дозу получил 267 831 человек.

Источник: Портал по вопросам вакцинации против COVID-19

Детали: В течение дня 1 апреля первой дозой прививали 19 097 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 0 человек.

Всего с начала кампании по вакцинации привито 267 833 человек, из них получили 1 дозу – 267 831 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) 2 человека.

Наибольшее количество прививок за 1 апреля было проведено в г. Киеве – 1710 прививок, а за весь период прививочной кампании – также в г. Киеве – 20719 прививок.

Предыстория:

24 февраля в Украине стартовала вакцинация от COVID-19. Первым украинцем, который вакцинировался от COVID-19, стал черкасский врач-реаниматолог Евгений Горенко.

Вакцинация будет проходить в 4 этапа с января 2021 года по март 2022 года. На первом этапе будут прививать медработников ковидних отделений (как коммунальных, так и частных больниц), часть работников экстренной медицинской помощи, жителей и работников интернатов, домов престарелых и военнослужащих ООС.

Cтепанов объяснил, почему Украина вдвое отстает от плана вакцинации.

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