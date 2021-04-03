Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Первой дозой от COVID-19 в Украине вакцинировали почти 268 тысяч человек

Суббота, 3 апреля 2021, 04:39

За сутки 1 апреля в Украине против COVID-19 привили 19 097 человек, с начала кампании по вакцинации первую дозу получил 267 831 человек.

Источник: Портал по вопросам вакцинации против COVID-19

Детали: В течение дня 1 апреля первой дозой прививали 19 097 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 0 человек.

Всего с начала кампании по вакцинации привито 267 833 человек, из них получили 1 дозу – 267 831 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) 2 человека.

Наибольшее количество прививок за 1 апреля было проведено в г. Киеве – 1710 прививок, а за весь период прививочной кампании – также в г. Киеве – 20719 прививок.

Предыстория:

  • 24 февраля в Украине стартовала вакцинация от COVID-19. Первым украинцем, который вакцинировался от COVID-19, стал черкасский врач-реаниматолог Евгений Горенко.
  • Вакцинация будет проходить в 4 этапа с января 2021 года по март 2022 года. На первом этапе будут прививать медработников ковидних отделений (как коммунальных, так и частных больниц), часть работников экстренной медицинской помощи, жителей и работников интернатов, домов престарелых и военнослужащих ООС.
  • Cтепанов объяснил, почему Украина вдвое отстает от плана вакцинации.

Читайте также: Вакцинация в маленьком городе: как делают прививки против COVID-19 в регионах

Украинская правда
Темы: вакцинациякоронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

После заседания СНБО от работы отстранили более 100 таможенников

Зеленский провел большое тайное совещание с генералами – Данилов

Ситуацию в сфере здравоохранения и вопрос вакцинации вынесут на СНБО - источник

Новости 2 апреля: разговор Байдена с Зеленским, агрессия РФ

списокВ СНБО назвали топ-10 контрабандистов, против которых ввели санкции

Порошенко о разговоре Зеленского с Байденом: "Вакцина" от российского агрессора

Все новости...
вакцинация
В Нидерландах приостанавливают вакцинацию людей до 60 лет препаратом AstraZeneca
Ситуацию в сфере здравоохранения и вопрос вакцинации вынесут на СНБО - источник
Под 20 тысяч больных за сутки и 433 умерших – антирекорды COVID в Украине
Последние новости
04:39
Первой дозой от COVID-19 в Украине вакцинировали почти 268 тысяч человек
03:57
В Нидерландах приостанавливают вакцинацию людей до 60 лет препаратом AstraZeneca
03:18
фотоНа заброшенном заводе в Мариуполе обнаружили схрон боеприпасов
02:37
В Берлине и Гамбурге ввели комендантский час ночью
01:50
США отменили санкции против Международного уголовного суда
00:48
После заседания СНБО от работы отстранили более 100 таможенников
00:24
В Мали террористы напали на базу ООН, погибли 4 миротворца
23:47
Довыборы в Раду: на 20 участках пересчитают голоса
23:29
Зеленский провел большое тайное совещание с генералами – Данилов
22:45
Германия следит за ситуацией на российско-украинской границе
Все новости...