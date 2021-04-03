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Президент Аргентины, привитый российской вакциной, заразился коронавирусом

Суббота, 3 апреля 2021, 09:48
Twitter Фернандеса

Президент Аргентины Альберто Фернандес, который в январе привился российской вакциной "Спутник V", получил положительный результат антиген-теста на COVID-19.

Источник: Фернандес в Twitter

Дословно: "В конце сегодняшнего дня, после того, как у меня поднялась температура 37.3 и появилась небольшая головная боль, я сделал тест на антиген, который оказался положительным.

Хотя мы ожидаем подтверждения с помощью ПЦР-теста, я уже изолировался, соблюдаю текущий протокол и следую инструкциям моего личного врача".

Что предшествовало: 21 января Фернандес сообщил, что привился российской вакциной от коронавируса "Спутник V".

Украинская правда
Темы: Аргентина коронавирусвакцинация


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