Степанов: Украине надо производить свою вакцину от коронавируса

Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что Украина должна начать производство собственной вакцины от коронавируса и предоставить государственные гарантии отечественным производителям.

Источник: Степанов в Facebook

Дословно: "Сегодня, когда в мире идет настоящая война за вакцины, когда правительства стран накладывают запрет на экспорт законтрактованных и проплаченных нами партий вакцин, выход один – начать производить свою.

Для этого мы должны внести изменения в законодательство и предоставить приоритет при госзаказе украинским фармпроизводителям. Они готовы вкладывать в это средства, но им нужны гарантии – что государство будет покупать именно у них, потому что конкурировать с крупными фармпроизводителями по цене они не смогут".

Детали: Степанов признал, что украинская вакцина может быть дороже иностранных.

Однако, по его словам, Украина должна начать такое производство, поскольку это вопрос национальной безопасности.

Что предшествовало: 4 марта премьер Денис Шмыгаль заявил, что в мире уже сформировался достаточно широкий рынок вакцин против COVID-19, поэтому Украине эффективнее закупить вакцины, а не производить свою.

В марте главный санитарный врач Виктор Ляшко говорил, что ему ничего не известно об украинской вакцине от коронавируса, которая находится "в разработках".