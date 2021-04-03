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Байден отменил санкции Трампа против Международного уголовного суда

Суббота, 3 апреля 2021, 14:03
Байден отменил санкции Трампа против Международного уголовного суда

Президент США Джо Байден в пятницу снял санкции и визовые ограничения для должностных лиц Международного уголовного суда, отменив еще один внешнеполитический шаг бывшего президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает Politico, пишет "Европейская правда".

Однако администрация Байдена, как и другие республиканские и демократические администрации в прошлом, по-прежнему настороженно относится к Международному уголовному суду, юрисдикцию которого Соединенные Штаты не признают.

"Мы по-прежнему категорически не согласны с действиями МКС по Афганистану и Палестине", - сказал госсекретарь Энтони Блинкен в заявлении о прекращении санкций.

"Мы сохраняем наши давние возражения против усилий Суда по установлению юрисдикции в отношении персонала государств, которые не подчиняются юрисдикции суда, как Соединенные Штаты и Израиль. Однако мы считаем, что наши опасения по поводу этих дел лучше решать путем взаимодействия со всеми заинтересованными сторонами в процессе МКС, а не путем введения санкций", - добавил Блинкен.

Администрация Трампа в сентябре 2020 года ввела санкции против главного прокурора МУС Фату Бенсуды. Ее расследование касается возможных военных преступлений, совершенных талибами и афганскими властями.

Ранее в 2020 году Трамп разрешил использование таких санкций против МУС, а также назвал суд "угрозой" для США.

За год до этого администрация Трампа отменила американскую визу Бенсуде, ссылаясь на ее усилия по расследованию возможных преступлений в Афганистане.

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Темы: СШАБайденТрампсанкции
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