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Премьер Чехии заявил, что ЕС "вынуждает" начать переговоры о покупке "Спутника V"

Суббота, 3 апреля 2021, 14:48

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Евросоюз не может обеспечить Чехию вакцинами против COVID-19, чем "косвенно вынуждает" власти страны начать переговоры с Россией о покупке препарата "Спутник V" до его регистрации в ЕС.

Слова Бабиша приводит издание Seznam Zpravy, сообщает "Европейская правда".

"Я не удивлен, что канцлер Австрии Себастьян Курц говорит, что он купит миллион доз "Спутника V", а словаки уже купили 2 млн доз вакцины. Мы, наоборот, сказали, что хотим, главным образом, вакцины, которые уже одобрены (регулятором ЕС - ЕП.).

Но сейчас мы оказались в ситуации, где, с одной стороны, речь идет о солидарности, но когда доходит речь к тому, чтобы начать заботиться, то это не работает", - сказал Бабиш.

На прямой вопрос, может ли текущая ситуация приблизить правительство к реальным переговорам о заказе российской вакцины без одобрения регулятора ЕС EMA, премьер-министр ответил: "Косвенно нас вынуждают это делать".

Напомним, недавно австрийский канцлер жаловался представителям других стран, в частности премьер-министру Чехии Андрею Бабишу, на неравномерное распределение вакцин среди 27 стран-членов. Неделю назад саммит Евросоюза поручил послам ЕС договориться о распределении дополнительных 10 млн доз вакцин от Pfizer, чтобы пробелы в отдельных странах могли быть заполнены.

Сначала португальское председательство в ЕС предлагало три миллиона этих доз зарезервировать для шести наиболее нуждающихся стран, а именно Болгарии, Хорватии, Эстонии, Латвии, Словакии и Чехии. Остальные семь миллионов должны были распределить, как обычно, пропорционально населению, среди всех 27 членов ЕС.

Однако Праге, Вене и Любляне это не понравилось, и поэтому они отказались присоединяться к запланированному механизму помощи наиболее нуждающимся странам. Таким образом, Чехия не попала в группу стран, которые получат дополнительные дозы.

Курц выступил против подхода ЕС, согласно которому возникло непонятное отсутствие солидарности с Чехией, которая ежедневно сталкивается с беспрецедентным количеством зараженных и умерших.

Бабиш также назвал непонятным объявленный компромисс, согласно которому окончательное решение было создано под влиянием крупных государств и не является солидарным или сбалансированным.

Результат переговоров некоторые обозреватели квалифицировали как провал Бабиша, например, по данным издания Politico, Чехия потеряла около 140 000 доз. Чешская оппозиция назвала действия Бабиша провалом и поражением.

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Темы: ЧехияЕСвакцинация
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