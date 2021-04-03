Украина и 5 стран НАТО проведут совместные учения Cossack Mace-2021

Более тысячи военнослужащих из 5 стран НАТО и Украины примут участие в украинско-британских учениях Cossack Mace.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ в субботу, пишет "Европейская правда".

"На Николаевщине завершилась главная конференция по планированию украинско-британских командно-штабных учений с привлечением войск "Cossack Mace-2021", которые состоятся за несколько месяцев", - говорится в сообщении Генштаба на странице в Facebook.

К проведению обучения планируется привлечь представителей не менее 5 государств-членов НАТО и участников программы "Партнерство ради мира" - в целом речь идет об участии более 1000 военнослужащих.

Оперативно-стратегический фон учений учитывает вероятный характер развития военно-политической обстановки вокруг Украины. Согласно сценарию учения, штаб и подразделения многонациональной бригады будут привлечены к отражению масштабного наступления вооруженных сил условной страны-агрессора.

В частности, будут отработаны действия в обороне с последующим переходом в наступление с целью восстановления государственной границы и территориальной целостности государства, подвергшегося агрессии со стороны одной из враждебно настроенных стран-соседей.

Еще одной задачей международных учений является дальнейшее совершенствование возможностей межвидового центра подготовки военных частей и подразделений обеспечивать проведение масштабных международных учений, которые являются главным и эффективным инструментом дальнейшего усиления совместимости Вооруженных Сил Украины и армий стран-членов НАТО.