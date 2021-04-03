В Сумах запретили ходить в парки и на спортплощадки
Суббота, 3 апреля 2021, 15:49
В Сумах с 3 апреля на период действия "красной зоны" вводятся еще более строгие ограничения.
Источник: Сумской горсовет
Детали: Исполнительный комитет на внеочередном заседании 2 апреля принял решение о дополнительных неотложных ограничительных мерах по борьбе с COVID-19.
Начальник правового управления Олег Чайченко сообщил, что установленные исполкомом дополнительные ограничения будут действовать в период действия на территории "красной" зоны (с 3 по 11 апреля). Если ситуация не улучшится, срок действия решения может быть продлен.
- В частности, в городе запрещено посещение мест отдыха (парков, спортивных площадок, прибрежных полос и т.п.) с целью отдыха и скопление людей в общественных местах более трех человек.
- Запрещается выход из помещений и нахождение на территориях общего пользования без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно.
- Запрещается посещение всех учебных заведений независимо от формы собственности ее соискателями, кроме соискателей учреждений дошкольного образования (предполагается работа дежурных групп для детей, в которых родители работают) и внешкольного образования спортивного профиля, воспитанники которых являются участниками спортивных мероприятий, внесенных в Единый календарный план спортивно массовых мероприятий Украины.
- Супермаркетам разрешается работать при условии обеспечения функционирования всех кассовых аппаратов в торговых залах.
Работникам полиции и ГСЧС поручено, в частности, организовать оповещение и информирование населения о введенных ограничительных мерах с использованием специализированной техники с громкоговорителями.
Украинская правда