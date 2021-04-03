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Франция: в прокуратуру обратилась семья женщины, умершей после вакцинации AstraZeneca

Суббота, 3 апреля 2021, 16:19
Франция: в прокуратуру обратилась семья женщины, умершей после вакцинации AstraZeneca
Фото: Jae C. Hong, AP

Семья француженки, которая умерла от развития тромба в возрасте 38 лет после вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca, подала жалобу в прокуратуру.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

По словам адвоката семьи, жалоба была подана "против X" - на этом этапе она не была направлена ​​против конкретного физического или юридического лица. Эта практика разрешена во Франции, когда обстоятельства дела еще не выяснены.

Как заявил адвокат семьи Этьен Бойттин, целью подачи жалобы в прокуратуру юго-западного города Тулуза является проведение расследования.

Семья женщины, социального работника, не требует и не ищет ответственности, а просто хочет объяснений и разъяснений по поводу случившегося, добавил адвокат.

Женщина, которой сделали прививку в середине марта, поскольку она работала в центре для людей с ограниченными возможностями, не имела проблем со здоровьем, добавил Бойттин.

Вскоре после вакцинации состояние ее здоровья ухудшилось, и она была госпитализирована. Она умерла 29 марта от тромба в мозгу.

"Цель этой жалобы - добиться дополнительного расследования - в частности, чтобы мы могли узнать, могла ли эта вакцина иметь роль в ее смерти", - добавил адвокат.

В начале марта более десяти стран Европы приостановили использование вакцины AstraZeneca из-за сообщений о редких тромбах у вакцинированных, но после заключения регулятора ЕС большинство стран восстановили прививки.

Однако беспокойство по поводу безопасности вакцины привело к тому, что другие страны, включая Германию, Францию, Нидерланды и Канаду, ограничили использование препарата для более молодых людей.

В Британии 7 человек с 18 млн вакцинированных умерли от образования необычных тромбов после прививки вакциной AstraZeneca.

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Темы: вакцинацияФранциякоронавирус
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