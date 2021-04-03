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Зеленский сожалеет, что заседания СНБО проходят только раз в неделю

Суббота, 3 апреля 2021, 16:44
Зеленский сожалеет, что заседания СНБО проходят только раз в неделю

Президент Владимир Зеленский выразил сожаление по поводу того, что заседания Совета нацбезопасности и обороны Украины проходят только по пятницам.

Источник: сообщение главы государства в Instagram

Прямая речь: "После каждого пятничного заседания СНБО я жалею только об одном – что у нас не семь пятниц на неделе".

Детали: В субботу более 100 работников Государственной таможенной службы, среди которых 17 - руководители таможен и таможенных постов, были отстранены от выполнения своих должностных обязанностей после пятничного заседания СНБО на основании письма Управления внутренней безопасности Государственной таможенной службы Украины.

Предыстория:

  • 2 апреля на заседании Совета национальной безопасности и обороны ввели санкции против топ-десятки украинской контрабанды. На этом же заседании рассматривался вопрос о Covid-вакцинации.
  • Секретарь СНБО Алексей Данилов ранее отмечал, что заседания СНБО будут собирать раз или два раза в месяц, при необходимости обсудить насущные вопросы. По его словам, в плановом режиме, пятница - день Совета нацбезопасности и обороны.
  • На заседании 19 марта СНБО ввела максимальный объем санкций против ряда бывших украинских политиков и силовиков, которые в большинстве своем теперь имеют гражданство России.

Украинская правда

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Темы: СНБОЗеленскийсанкции
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