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Над организацией встречи Зеленского и Байдена активно работают – Маркарова

Суббота, 3 апреля 2021, 17:16

Украинские дипломаты и представители Офиса президента работают над организацией встречи президента Владимира Зеленского с его американским коллегой Джо Байденом.

Источник: посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью Радио Свобода

Прямая речь: "И я активно, и министерство, и Офис президента работают над организацией визитов. Как наших визитов в США разного уровня, безусловно, визита президента, так же приглашения для американских чиновников и, безусловно, президента (Соединенных Штатов - УП) посетить Украину".

Детали: Маркарова объяснила, что организацию личных встреч высокопоставленных чиновников пока затрудняет пандемия.

По ее словам, визиты очень зависят не только от политической воли или графиков политиков, но и от ситуации с Covid-19.

Напомним:

  • 2 апреля президент США Джозеф Байден провел первую телефонную беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским — он обсудил поддержку Украины на фоне агрессии РФ, вопросы реформ и эпидемии коронавируса.
  • Разговор длился около 50 минут.
  • Джо Байден неоднократно посещал Украину когда занимал должность вице-президента США в администрации Барака Обамы.

Знать больше: Стратегия Байдена. Какую помощь Украине в сфере безопасности обсуждают в Конгрессе США

Темы: БайденЗеленскийдипломатические отношенияСШАМаркарова


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