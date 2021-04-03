Охрану границы с РФ и Беларусью усилят дронами

В Черкасской области подготовили операторов беспилотников, которые будут охранять границу с РФ и Белорусью на участке Черниговского отряда.

Источник: сообщение Государственной пограничной службы Украины

Детали: Как рассказали в ведомстве, курсанты с Черниговщины успешно прошли обучение по управлению квадрокоптерами DJI Phantom 4 и DJI Mavic 2 Enterprise Dual. Они научились "летать" и выявлять с помощью беспилотников признаки противоправной деятельности на приграничной местности.

В ГПСУ уточнили, что операторов дронов учили на базе Центра подготовки по применению и эксплуатации беспилотных авиационных систем.

Напомним: 30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что Россия под видом подготовки к военным учениям "Запад 2021" стягивает войска к границе с Украиной: в Брянскую и Воронежскую области РФ и в оккупированный Крым. По его словам, вдоль российско-украинской границы и на оккупированных территориях Донбасса и Крыма находятся 28 батальонных тактических групп РФ.