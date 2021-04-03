Протесты в Мьянме: погибли по меньшей мере 550 человек, сотни пропали без вести

С начала протестов против военной хунты в Мьянме от действий силовиков погибли по меньшей мере 550 человек.

Источник: DW

Детали: В Мьянме во время очередных протестов против военной хунты в субботу, 3 апреля, погибли по меньшей мере пять человек. По сообщению новостного издания Irrawaddy, в городе Монива в центральной части страны солдаты застрелили трех демонстрантов. Также двое протестующих погибли на юго-западе страны. Многие протестующие были ранены и задержаны.

По данным "Ассоциации поддержки политических заключенных" (AAPP), всего с начала протестов после военного переворота, который состоялся 1 февраля, в стране были убиты по меньшей мере 550 человек, в том числе 46 детей. Также около 2750 человек были задержаны, ордера на арест выданы еще по 126 митингующим. Сотни задержанных числятся пропавшими без вести, сообщила организация Human Rights Watch.

Между тем обостряется ситуация в штате Карен, который находится на границе с Таиландом. По данным "Каренского национального союза", за последние дни военный режим нанес воздушные удары по штату, в результате чего есть погибшие и раненые.

Из-за этих нападений около 20 тысяч жителей штата бежали в другие районы страны, еще три тысячи - в Таиланд. Союз, считающийся самой вооруженной этнической группой, призвал международное сообщество к санкциям в отношении режима в Мьянме.

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