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Донбасс: наблюдатели зафиксировали танки, гаубицы и "грады" гибридных войск РФ

Суббота, 3 апреля 2021, 21:41
Фото: Радіо Свобода

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в свежем отчете опубликовала факты грубых нарушений со стороны вооруженных формирований РФ и ее наемников вблизи линии разграничения на Донбассе.

Источник: штаб ООС со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ от 1 апреля

Детали: 31 марта патруль СММ ОБСЕ зафиксировал 15 реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", калибра 122 мм, которые были размещены с нарушением линий отвода вблизи населенного пункта Хрустальный на оккупированной Луганщине.

За пределами выделенных мест хранения 29 марта зафиксировали 9 танков, 6 самоходных гаубиц и 29 боевых бронированных машин на полигоне вблизи населенного пункта Миусинск, а на полигоне близ Мирного (Луганская область) – 3 танка Т-64.

При этом гибридные войска РФ продолжают применять стрелковое оружие с целью препятствования работе БПЛА патрулей ОБСЕ.

Дословно: "Воспрепятствование работе СММ ОБСЕ со стороны российских наемников приобрело систематический характер, его целью является задержка и недопуск патрулей в места или к объектам, на которых готовятся и проводятся различные нарушения, запрещенные минскими договоренностями".

Напомним: Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в субботу в телефонном разговоре с действующей руководительницей ОБСЕ главой МИД Швеции Анн Линде обсудил обострение Россией ситуации безопасности на Донбассе и в Крыму и наращивание войск РФ вблизи границ Украины.

Украинская правда
Темы: ДонбассвойнаРосcияОБСЕ


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