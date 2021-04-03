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В Турции – рекордный уровень заражений коронавирусом с начала пандемии

Суббота, 3 апреля 2021, 22:05
В Турции – рекордный уровень заражений коронавирусом с начала пандемии

После отмены карантина в Турции резко возросло количество заражений коронавирусом, за последние сутки, 2 апреля, там зафиксировали почти 45 тысяч новых случаев Covid-19.

Источник: DW со ссылкой на сообщение Министерства здравоохранения Турции

Детали: Ведомство подсчитало, что в Турции в течение последних суток положительные тесты на коронавирус получили 44 756 человек. Это самый высокий суточный показатель с начала пандемии.

В увеличении числа заражений критики обвиняют правительство. После жестких карантинных мероприятий в январе вторую волну коронавируса удалось взять под контроль. Однако с 1 марта ограничения были ослаблены, и турецкое правительство назвал это "процессом нормализации". В частности, возобновили работу кафе, рестораны и развлекательные заведения.

С тех пор число заражений увеличилось в четыре раза - до отмены локдауна в стране фиксировали меньше 10 тысяч заражений в сутки.

Несмотря на распространение инфекции, правительство не спешит с введением нового локдауна. Впрочем, на выходные в местах с высоким риском инфицирования будет введен комендантский час. Более жесткий локдаун начнет действовать по всей стране только во второй половине апреля - в начале Рамадана. В это время в стране проводится много массовых мероприятий, например, совместные молитвы.

Напомним: Прошлый рекорд по количеству заражений Covid-19 в Турции был зафиксирован днем ​​ранее, 1 апреля. Тогда сообщалось про 40 806 случаев.

Темы: коронавирусТурцияэпидемия
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