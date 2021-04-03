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На Благовещение Украину охватит холодный циклон с мокрым снегом – прогноз

Суббота, 3 апреля 2021, 23:58
На Благовещение Украину охватит холодный циклон с мокрым снегом – прогноз
Фото: goodfon.com

По предварительным прогнозам, 7 и 8 апреля территорию Украины накроет циклон, который принесет существенное похолодание с осадками в виде мокрого снега.

Источник: синоптик Наталка Диденко в Facebook

Детали: Диденко подчеркнула, что озвучивает предварительный прогноз, однако сценарий значительного похолодания в среду-четверг достаточно вероятен.

Дословно: "Многие модели (погодных прогнозов - УП), которым я доверяю, показывают выход циклона на 7 и 8 апреля, то есть на Благовещение. В Украине будет похолодание, возможен не просто мокрый снег, а сильный мокрый снег. На юге и востоке – сильные дожди.

Это прогноз предварительный, ориентировочный".

Напомним: 4 апреля ночью столбики термометров могут местами опуститься до 2 градусов мороза, в воскресенье днем ​​в большинстве областей Украины ожидается от +6 до +12 градусов, пройдут дожди.

На Западе ожидается дождь и мокрый снег, в большинстве областей Украины - местами небольшой дождь. Ночью и утром 4 апреля на юге, а днем ​​на юго-востоке (Запорожье, Донетчина) возможны сильные ливни.

Украинская правда

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Темы: погодапразднования
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