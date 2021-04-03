На Благовещение Украину охватит холодный циклон с мокрым снегом – прогноз
По предварительным прогнозам, 7 и 8 апреля территорию Украины накроет циклон, который принесет существенное похолодание с осадками в виде мокрого снега.
Источник: синоптик Наталка Диденко в Facebook
Детали: Диденко подчеркнула, что озвучивает предварительный прогноз, однако сценарий значительного похолодания в среду-четверг достаточно вероятен.
Дословно: "Многие модели (погодных прогнозов - УП), которым я доверяю, показывают выход циклона на 7 и 8 апреля, то есть на Благовещение. В Украине будет похолодание, возможен не просто мокрый снег, а сильный мокрый снег. На юге и востоке – сильные дожди.
Это прогноз предварительный, ориентировочный".
Напомним: 4 апреля ночью столбики термометров могут местами опуститься до 2 градусов мороза, в воскресенье днем в большинстве областей Украины ожидается от +6 до +12 градусов, пройдут дожди.
На Западе ожидается дождь и мокрый снег, в большинстве областей Украины - местами небольшой дождь. Ночью и утром 4 апреля на юге, а днем на юго-востоке (Запорожье, Донетчина) возможны сильные ливни.