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Хакеры опубликовали персональные данные полмиллиарда пользователей Facebook

Воскресенье, 4 апреля 2021, 00:42

На хакерском форуме бесплатно опубликовали телефонные номера и другие персональные данные 533 миллионов пользователей Facebook из 106 стран.

Источник: Business Insider

Детали: Речь идет, в частности, о 32 млн пользователей в США, 11 млн - в Великобритании и 6 млн - в Индии.

Опубликованная информация включает номера телефонов, полные имена, местонахождение, дату рождения, биографические данные и - в некоторых случаях - адреса электронной почты.

Business Insider проверил несколько записей, сравнив номера телефонов известных пользователей Facebook с ID, указанными в наборе данных. Также издание проверило записи, протестировав адреса электронной почты из опубликованных данных с помощью функции сброса пароля Facebook, с которой можно частично раскрыть номер телефона пользователя.

Представитель Facebook сообщил Business Insider, что данные украли в результате прорехи, которую компания исправила в 2019 году.

Напомним: В 2018 году вокруг Facebook разгорелся скандал - стало известно, что компания Cambridge Analytica через свое приложение в соцсети собирала данные пользователей. Предполагается, что эти данные могли быть использованы в ходе избирательной кампании в США в 2016 году и референдума о выходе Великобритании из Евросоюза. Cambridge Analytica могла получить данные в целом 87 млн ​​пользователей соцсети.

Темы: facebook


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