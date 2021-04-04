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Смертник совершил теракт в Сомали, пятеро погибли

Воскресенье, 4 апреля 2021, 04:30
Смертник совершил теракт в Сомали, пятеро погибли

Смертник взорвал себя в чайной в столице Сомали - Могадишо, в результате этого погибли по меньшей мере пять гражданских лиц.

Источник: Al Jazeera со ссылкой на сообщение представителя полиции Садика Дудише, The Guardian

Детали: Отмечается, что среди погибших - ребенок. Еще четыре человека были ранены.

По словам свидетеля Али Мохаммеда, смертник зашел в толпу людей, которые пили чай на открытой площадке возле полицейского участка.

Сообщается, что сейчас ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападение. В то же время The Guardian отмечает, что ранее в субботу исламистские боевики "Аш-Шабааб" атаковали две ключевые военные базы в Сомали.

Темы: теракт
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